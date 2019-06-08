إكتشف 5 معلومات عن الرائد محمود الورفلي

1) الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي من مواليد 1978 هو قائد عسكري ليبي، يعمل أمرًا لدوريات القوات الخاصة الليبية،

2) تحصل على رتبة نقيب بعد أن تخرج من الكلية العسكرية الليبية سنة 2009.

3) انخرط في العمل لدى كتيبة الصاعقة، فيما نال رتبة الرائد سنة 2017.

4) مع اندلاع عملية الكرامة أعلنت الصاعقة تبعيتها لالقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر في حربها ضد مجلس شورى الثوار في معركة بنغازي خلال أعوام 2014 حتى 2017.

5) مع نهاية 2017، عين الورفلي آمرًا لدوريات بالصاعقة

6) أثار ضجة دولية إثر نشر مقاطع فيديو له عبر حسابات موالية لكتيبة الصاعقة على وسائط التواصل الاجتماعي تظهره وهو ينفذ أو يأمر بتنفيذ عمليات إعدام.ما جعل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي وثقت عددًا من هذه الحوادث تطالب بالتحقيق الشامل، كما أنه ملاحق من محكمة الجنايات الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

