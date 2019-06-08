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«داخلية الوفاق»: وصول طائرة مساعدات جديدة إلى غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وصلت إلى مطار غات الدولي اليوم السبت، طائرة جسر المساعدات الجوي على متن الخطوط الإفريقية، ضمن سلسلة من المساعدات لأهالي وسكان مدينة غات المتضررين من جراء السيول والفيضانات التي حلت بالمدينة خلال الأيام الماضية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، أن هذه القوافل والمساعدات «تأتي ضمن تكليف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمنظمات الصحية والإنسانية لتقديم الدعم اللازم والمساعدات لأهلنا في مدينة غات ولرفع المعاناة عنهم».

 

وكانت الخطوط الجوية الأفريقية، نقلت اليوم السبت، إلى مدينة غات المنكوبة، خمسة أطنان من المواد الإغاثية بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الليبي ومنظمة «اليونيسيف» الدولية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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