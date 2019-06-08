تزويد 27 محطة بالوقود في المناطق الغربية

أكدت اللجنة التسيريه لشركة خدمات الطرق السريعة انها مستمرة في تزويد المحطات بالوقود في المناطق الغربية وان ازمة نقص الوقود ستنتهي خلال الفترة القادمة. اللجنة التسيريه لشركة خدمات الطرق السريعة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي ، ان عدد المحطات التي تم تزويدها بالوقود اليوم السبت ، يصل إلى 27 محطة ، وان الكمية المخصصة لكل محطة تقدر بـ 30000 لتر من البنزين بالإضافة إلى 10000 لتر من الديزل . كما طالبت اللجنة التسييرية لشركة خدمات الطرق السريعة، كافة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات ونطمئنكم بأن تزويد المحطات يتم بالشكل الصحيح، وفي حال وجود ملاحظات حول عمل أي محطة يرجاء التواصل مع اللجنة التسيريه لشركة خدمات الطرق السريعة وإبلاغها بذلك.

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