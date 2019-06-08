بالوثائق.. 8 أعضاء بالكونجرس يطالبون بلدهم بتغيير موقفها بشأن حفتر

أظهرت وثيقة تحصلت عليها بوابة إفريقيا الإخبارية أن ثمانية من أصل 535 عضو في الكونغرس راسلوا وزير خارجية بلادهم مايك بومبيو يطالبونه بإعلان موقف رافض لاشتباكات طرابلس ولدخول قائد الجيش خليفة حفتر للعاصمة.

وبحسب الوثيقة فإن أعضاء الكونجريس أكدوا أنه “لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا”، وأن امتلاك الأسلحة المتطورة بشكل متزايد من قبل كلا الجانبين في هذا الصراع لن يؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار والتهديدات لمنشآت النفط والبنية التحتية المدنية الحيوية والمعاناة الإنسانية الشعب الليبي.

وأضاف أعضاء الكونجريس بحسب الوثيقة لسوء الحظ أدت قراءة عامة لمكالمة الرئيس ترامب الهاتفية مع حفتر في 15 أبريل إلى حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. ويستخدم الفاعلون المسلحون الليبيون الآن هذا الالتباس حول سياسة الولايات المتحدة كمبرر لمواصلة الصراع، مما يزيد من احتمالات فشل جهود التوصل إلى تسوية سياسية وتهديد الاستقرار الإقليمي. لذلك نطلب منك أن توضح على الملأ أن الولايات المتحدة تعارض الحل العسكري في ليبيا وأن تدين الولايات المتحدة جميع الجهات الفاعلة التي تقوض الاستقرار وتديم العنف.

وأردف أعضاء الكونجريس في خطابهم الموجه لوزير خارجية بلدهم نحثك كذلك على الدعوة لوقف إطلاق النار والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذه، وأن تعيد التأكيد علنًا على دعم محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وممارسة الضغط الدبلوماسي الأمريكي لتشجيع العودة إلى المفاوضات. ويجب على الولايات المتحدة ممارسة دور قيادي لمنع المزيد من التدهور.

وبحسب الوثيقة فإن الموقعين على المراسلة هم

النائب الديمقراطي تيد ليو

النائب الجمهوري جو ويلسون

النائب الديمقراطي تيد دويتش

النائب الديمقراطي ديفيد سيسيلين

النائب الديمقراطي ديفيد ترون

النائبة الديمقراطية إلهان عمر

النائبة الجمهورية آن فاجنر

النائبة الديمقراطية ابيغيل سبنيجير

وقالت صادر مطلعة إن أعضاء الكونغرس الثمانية راسلوا وزير خارجية بلادهم عقب زيارة النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق إلى واشنطن وتعاقد رئيس المجلس فايز السراج مع شركات ضغط دفع لها ملايين الدولارات في محاولة للتأثير على القرار الأمريكي تجاه ليبيا ودعم بقائه في السلطة.

وأوضحت المصادر أن الأعضاء تحصلوا على ملايين الدولاراتوهم ذاتهم الذين التقاهمعصام اعميش وإبراهيم صهد قبل أسابيع قليلة وشاركوا في جلسة جانبية للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس حول معركة طرابلس.

ولفتت المصادر إلى أن اعميش وصهد ينتميان لجماعة الإخوان ولهم دور قيادي لاخوان ودورهم القيادي.

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