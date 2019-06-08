لجنة أوروبية بطرابلس للاطلاع على حقيقة الأحداث

تزور لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى، طرابلس السبت، لعقد لقاءات موسعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعمداء البلديات والأحزاب السياسية وجهات وشخصيات أخرى.

وقال “الأعلى للدولة” بصفحته في “فيسبوك”، إن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في طرابلس والمنطقة الغربية، والاشتباكات الدائرة في تخوم العاصمة.

وأشار المجلس إلى أن زيارة اللجنة تأتي بناء على دعوة قدمها لها، وأنها تضم عددا كبيرا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، ومراسلي قنوات ووسائل إعلام أوروبية.

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