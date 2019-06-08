لجنة أوروبية تطلع على الأوضاع في طرابلس

العنوان_طرابلس

قال مجلس الدولة إن لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى، طرابلس السبت، لعقد لقاءات موسعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعمداء البلديات والأحزاب السياسية وجهات وشخصيات أخرى.

وأضاف المجلس بصفحته في “فيسبوك”،أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في طرابلس والمنطقة الغربية، والاشتباكات الدائرة في تخوم العاصمة.

وأشار إلى أن زيارة اللجنة تأتي بناء على دعوة قدمها لها، وأنها تضم عددا كبيرا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، ومراسلي قنوات ووسائل إعلام أوروبية.

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