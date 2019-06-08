الصحة العالمية ترسل مساعدات لغات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال مساعدات إمدادات طبية لمدينة غات بالجنوب الليبي لمساعدة ضحايا الفيضانات. وبينت المنظمة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها عملت مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرين لكي ترسل الإمدادات الطبية لمساعدة الناجين من الفيضانات.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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