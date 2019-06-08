الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الأمطار وانفراجة أزمة غات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انتهاء السحب تدريجيا وتوقف الأمطار على مدينة غات، بدءا من اليوم السبت و«سيكون ذلك بابا لانفراج الأزمة التي عصفت بغات على مدار أسبوع كامل»، بحسب بيان للمركز اليوم.

وتشهد غات أزمة إنسانية منذ الإثنين الماضي عندما ضربت المدينة الواقعة على بعد حوالي 1,300 كيلو متر جنوب غرب العاصمة طرابلس، سيولا هي الأعنف منذ سنوات، وذلك بسبب الموقع الجغرافي للمدينة التي تقع في منطقة منخفضة بين سلسلتي جبال اكاكوس وتاسيلي.

وأدت الفيضانات إلى تهجير الآلاف ووفاة وفقد العشرات، فضلا عن الأضرار المادية التي وقعت في المنازل ونفوق الحيوانات، وتعطل العديد من الطرق الرئيسية بعد تعرضها لأضرار، فيما غمرت المياه مستشفى غات.

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