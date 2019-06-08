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لودريان يدعو لوقف فوري لاشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا للسماح بتنفيذ خارطة طريق تقود إلى انتخابات.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في الرباط، السبت، إنه بحال تواصل القتال وانتشار حالة عدم الاستقرار في ليبيا فإن ذلك قد يقود إلى عودة الإرهاب.

وأشار الوزير الفرنسي إلى عودة ظهور داعش مؤخرا في جنوب ليبيا، حيث شن التنظيم الإرهابي بعض الهجمات على مناطق وخلّف قتلى وجرحى.

بدوره، ذكر الوزير المغربي أن الأوضاع في ليبيا تدهورت بسبب عدم امتلاك الأطراف الفاعلة الإرادة ولأن هناك جهات خارجية فاعلة.

وقال بوريطة إن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الليبيين في هذه المرحلة، لكن هناك مسؤولية تتحملها الدول المنخرطة في الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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