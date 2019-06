طاطاناكي: يجب محاسبة المطالبين بتقسيم ليبيا بتهمة «الخيانة العظمى»

المتوسط:

رفض رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، حسن طاطاناكي، ما يتردد حول تقسيم ليبيا بسبب الانقسامات السياسية والمواجهات المسلحة بين مختلف الأطراف، بهدف حل الأزمة، معتبرا أن تقسيم ليبيا «خط أحمر».، قائلا: «من يروج لفكرة تقسيم الدولة يجب أن يحاسب بتهمة الخيانة العظمى».

وقال طاطاناكي، في حوار صحفي، السبت، إن عدم محاسبة المسؤولين في ليبيا، هو أخطر ما تواجهه البلاد خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، أن بناء الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الاجتماعية لن يكون إلا بتطهير البلاد من الإرهاب التكفيري.

