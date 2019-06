خارجية الوفاق تستنكر الموقف الدولي تجاه اشتباكات طرابلس

المتوسط:

قال الناطق باسم الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، يواصل لقاءاته مع عدة جهات وقيادات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” اليوم السبت، أن الموقف الدولي تجاه ليبيا يتسم بالجمود حتى الآن، وأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ أية مواقف حتى الآن تجاه ما يجري في ليبيا.

وأشار إلى أن جمود المواقف حتى الآن يؤثر على المدنيين في العاصمة طرابلس، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في تغيير الجمود الدولي إذا ما تدخلت بشكل فاعل.

