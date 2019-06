المتوسط:

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني، فاضي منصور الشافعي، إن مئات العائلات نزحت من منازلها نتيجة الاشتباكات الدائرة في طرابلس.

وقالت أن نحو 47 مركزا للإيواء في المنطقة الغربية يقطنها أكثر من 700عائلة، فيما تستضيف 13 ألف عائلة أيضا نزحوا نتيجة الاشتباكات.

