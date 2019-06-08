الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثث 8 قتلى من قوات الوفاق.. ومقتل قيادي من “البنيان المرصوص”

شنت، منذ قليل، مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارتين على تمركزات ومواقع قوات الوفاق، في الساعدية بورشفانة بالعاصمة طرابلس.

وفى سياق متصل، لقي القيادي صلاح محمد القلال، أحد قادة قوات البنيان المرصوص، مصرعه، اليوم، في المعارك الدائرة بين المجموعات المسلحة الموالية للوفاق والجيش الوطني الليبي.

وفي غضون ذلك، عمل الجيش الوطني الليبي على تأمين دخول سيارات الهلال الأحمر الليبي، إلى منطقة سكنية خلف الملاحة لانتشال 8 جثث تابعة لقوات مصراتة، بعد أن تركها رفاقهم وانسحبوا من ساحة المعركة.

المصدر/ وكالات

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