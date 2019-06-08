مصدر عسكري يوضح تفاصيل السيطرة و معارك السبت بمختلف المحاور في طرابلس

أوضح مصدر عسكري من الجيش الوطني الليبي اخر التطورات في معارك السبت، والتي شهدتها مختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس بين القوات المسلحة وقوات حكومة الوفاق.

وبحسب مصدر عسكري من الكتيبة 155 التابعة للجيش الوطنين فإن محور عين زارة ووادي الربيع شهد تجمع مجموعة من قوات الوفاق بعدد 4 اليات مابين وادي الربيع وعين زارة طريق خلة الباعيش، ووفقا للمصدر فقد تم استهدافهم بعد ان تم رصدهم نتج عنها حرق سيارتين وقتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق، مشيراً إلى أن الجيش لا يزال يسيطر سيطرة تامة على اغلب وادي الربيع وعين زارة، وكان خط الاشتباك في جامع فطرة، وفقا للمصدر.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على تبتين لقوات الوفاق في محور الخلاطات و الخلة، مؤكداً استرداد عدد من الآليات بعد تراجع قوات الوفاق أمام ضربات الجيش واستمرت المناوشات في وقت لاحق، وتأمين المواقع بعد السيطرة التامة على مراصد للوفاق في شارع الخلاطات باتجاه اليرموك.

وقال المصدر أن الجيش قام بالسيطرة على تبة ومرصدين لقوات الوفاق في محور الأحياء البرية، مؤكداً تدمير آليات عسكرية لقوات غنيوة والتقدم بإتجاه المشروع ومعسكر حمزة، وفقاً لما ذكره المصدر.

واشار المصدر إلى ان قوات الجيش استهدفت مراصد الوفاق في محور كوبري القصر بإتجاه الرملة، كما استهدفت تمركزاته بالمدفعية، مؤكداً تقدم المفارز العسكرية والسيطرة علي نقاط مهمة في محور الرملة والتقدم بإتجاه سيمافرو السواني.

ونوه المصدر إلى تقوات قوات الجيش في محور الطويشة والسيطرة على مناطق واسعة بالمنطقة وتراجع قوات الوفاق بإتجاه كوبري الزهراء.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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