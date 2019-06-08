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بهجة درنة بالعيد

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهد منتجع إيميليا السياحي في مدينة درنة حفلات بمناسبة عيد الفطر المبارك استمرت طيلة أيام العيد بحضور كبير للعائلات.

تضمنت الحفلات فقرات غنائية وعروض السيرك الوطني من مدينة بنغازي التي تميز من خلالها لاعب الخفة “علي الشيخي” برفقة “يوسف الشيخي” مع عروض للأطفال والكبار نالت اعجاب ودهشة الجميع.

نشط الحفلات الشاعر “فارس برطوع” والفنان الصاعد “محمد الهنيد” من مدينة درنه وتألقت “فرقة الزمن الجميل” من بنغازي بتقديم فقرات غنائية مع مشاركة غنائية للطفل “حمزة الغويل” إضافةً إلى مشاركة من الفنان  “رمضان الحصادي” .

كما تخلل الحفلات مسابقات تنافسية متنوعة وزعت على إثرها العديد من الجوائز القيمة المقدمة من منتجع إيميليا السياحي .. وسط أجواء مبهجة تعود معها درنة لسابق عهدها الفرائحي بعد سنوات الكبت والجور وهيمنة قوى الظلام عليها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • شكر للجيش الوطنى الذى حرر هذه المدينة من المليشيات الارهاببة واخرجها من الظلمات الى النور بفضل تضحيات خيرة شبابه من ضباط وجنود ضحوا بانفسهم لكى يعيش ابناء درنة فى امن وامان وغدا نرى مثل هذه البهجة فى طرابلس ومصراطة وسرت العيد القادم بعد تحريرها ان شاء الله من الاشرار

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