بهجة درنة بالعيد

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شهد منتجع إيميليا السياحي في مدينة درنة حفلات بمناسبة عيد الفطر المبارك استمرت طيلة أيام العيد بحضور كبير للعائلات.

تضمنت الحفلات فقرات غنائية وعروض السيرك الوطني من مدينة بنغازي التي تميز من خلالها لاعب الخفة “علي الشيخي” برفقة “يوسف الشيخي” مع عروض للأطفال والكبار نالت اعجاب ودهشة الجميع.

نشط الحفلات الشاعر “فارس برطوع” والفنان الصاعد “محمد الهنيد” من مدينة درنه وتألقت “فرقة الزمن الجميل” من بنغازي بتقديم فقرات غنائية مع مشاركة غنائية للطفل “حمزة الغويل” إضافةً إلى مشاركة من الفنان “رمضان الحصادي” .

كما تخلل الحفلات مسابقات تنافسية متنوعة وزعت على إثرها العديد من الجوائز القيمة المقدمة من منتجع إيميليا السياحي .. وسط أجواء مبهجة تعود معها درنة لسابق عهدها الفرائحي بعد سنوات الكبت والجور وهيمنة قوى الظلام عليها.

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