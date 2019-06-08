مصادر: الجيش الوطني يشن هجوما على مواقع “الوفاق” في محور الرملة

قالت مصادر اعلامية ان قوات الجيش الليبي شنت خلال هذه الاثناء هجوما عنيفا على مواقع القوات التابعة لحكومة الوفاق في محور الرملة جنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب المصادر الإعلامية فإن الهجوم ياتي عقب إستهداف تمركزات قوات الوفاق من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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