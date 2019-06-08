عاجل | أكثر من 9 غارات جوية حتى الان على مواقع لقوات الوفاق

قالت مصادر محلية ان مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني شنت أكثر من 9 غارات جوية حتى الان على مواقع قوات الوفاق في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس .

وكانت، مصادر اعلامية أكدت ان مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي شنت غارات جوية على مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقتي الساعدية و النقلية و معسكر حمزة.

كما شن سلاح الجو عدة غارات جوية على تمركزات مسلحي حكومة الوفاق بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس في ساعة متأخرة من مساء السبت.

كما اغار سلاح الجو على مناطق مختلفة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، حيث استهدفت تمركزات اخرى في منطقة الرملة.

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