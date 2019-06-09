يوم ترفيهي بحي الأندلس لأطفال النازحين

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شهدت مدرسة غرناطة الكائنة بحي الأندلس في مدينة طرابلس يوماً ترفيهياً لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال الموجودين في المدرسة من النازحين جراء الاشتباكات في الأطراف الجنوبية من العاصمة.

وأشرفت على هذه النشاطات منظمة الرواد للتنمية بهدف تقديم ما يمكن لكل طفل نازح داخل المدينة وحسب الامكانات المتاحة حسب ما أفاد أحد نشطاء المنظمة .

حضر نشاطات اليوم الترفيهي، رئيس المجلس البلدي لحي الأندلس وعدد من أعضاء المجلس

وتضمت فعاليات اليوم المفتوح نشاطات ترفيهية و فنية وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا للأطفال.

يُشار إلى أن منظمة الرواد للتنمية O.D.P قد استهدفت حتى الآن في حملاتها قرابة 500 طفل موجودين مع أسرهم في عدد من المدارس داخل طرابلس.

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