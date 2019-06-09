صحة المؤقتة تتفقد “الكويفية” للأمراض الصدرية

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة “نوري الفسي” مع وفد مرافق،بزيارة ميدانية إلى مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية الكائن في مدينة بنغازي، بهدف الاطلاع على الأوضاع الصحية وسير تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمترددين للعلاج .

وأوضح “الفسي” في تصريح له –نشرته صفحة إدارة الأعلام بالوزارة- أن الزيارة جاءت بناءً على تعليمات وزير الصحة “سعد عقوب” لتفقد المرافق والمنشآت الطبية على مستوى بلدية بنغازي وماجاورها، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2019.

واطلع الفسي خلال جولته التفقدية علي عدد من الأقسام والتفتيش علي قسم الطوارئ والإشاعة ومخازن الأدوية وخدمات الإعاشة والتغذية والنظافة وتفقد اجراءات مكافحة العدوي والسلامه المهنية وذلك ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات ومدي توفر الاشتراطات الصحية والقانونية بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

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