هون .. منارة “مسجد الأسمري” تكرم طلابها

أحي مركز تحفيظ القرآن الكريم التابع للزاوية الأسمرية في مدينة هون بالتعاون مع أولياء أمور الطلبة والحفظة بالمنارة،حفلاً لتكريم جميع الطلبة الذين أموا المصلين في صلاة التراويح طيلة ليالي شهر رمضان المنقضي .

حضر التكريم أولياء الأمور والمعلمين والمهتمين بالموروث الديني وعدد من المصلين والمترددين على “مسجد عبدالسلام الأسمر” بمدينة هون.

يشار إلى أن الحفظة الصغار هم من خريجي المنارة التي تضم 60 طالبا منهم من أتم حفظ القرآن الكريم ومنهم من قارب على ختمه وشهد الحفل تقديم شهادات الشكر مع هدية تشجيعية لجميع الحفظة.

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