غدامس .. حملة الجسد الواحد دعماً لأهل غات  

تنادت مجموعة من عناصر تابعة لجهات رسمية وأخرى أهلية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مدينة غدامس وعقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة سبل تقديم الدعم ومساعدة الأسر المتضررة في مدينة غات وضواحيها إثر السيول الجارفة التي تجتاح المنطقة.

وقرر المجتمعون من أهل غدامس إطلاق حملة بعنوان (الجسد الواحد) وستشرف عليها جمعية الهلال الأحمر فرع غدامس لتقديم الدعم لأهالي غات.

وأعلن عن أماكن عامة ومساجد عبر صفحات التواصل الاجتماعي لاستقبال المعونات النقدية والعينية وتجميعها من ثم في مقر الهلال الأحمر،على أن تنطلق القافلة إلى مدينة غات يوم غد الاثنين .

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