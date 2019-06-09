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غدامس .. حملة الجسد الواحد دعماً لأهل غات  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنادت مجموعة من عناصر تابعة لجهات رسمية وأخرى أهلية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مدينة غدامس وعقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة سبل تقديم الدعم ومساعدة الأسر المتضررة في مدينة غات وضواحيها إثر السيول الجارفة التي تجتاح المنطقة.

وقرر المجتمعون من أهل غدامس إطلاق حملة بعنوان (الجسد الواحد) وستشرف عليها جمعية الهلال الأحمر فرع غدامس لتقديم الدعم لأهالي غات.

وأعلن عن أماكن عامة ومساجد عبر صفحات التواصل الاجتماعي لاستقبال المعونات النقدية والعينية وتجميعها من ثم في مقر الهلال الأحمر،على أن تنطلق القافلة إلى مدينة غات يوم غد الاثنين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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