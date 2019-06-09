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تحذيرات من اندلاع حرائق الأيام المُقبلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اندلعت حراق مُتفرقة بأكثر من مدينة ليبية خلال اليومين الماضيين نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع هبوب رياح نشطة على بعض المناطق.

وحذّر مُراقبون من خطر اشتعال المزيد من الحرائق خلال الفترة المُقبلة نظراً لاستمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ولما تحمله هذه الحرائق من تهديد مُباشر للمناطق الزراعية.

ومن بين الحرائق المُسجلة، حريق نشب بمنتزه صرمان الوطني وآخر بمُحيط محطة تجارب جامعة عمر المختار بالبيضاء.

ونجحت الجهات المعنية في إخماد الحريقين دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما دعت عدّة جهات محلية المواطنين للابتعاد عن إشعال النيران هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأرض ما يُساعد على سرعة اشتعال النيران وخروجها عن السيطرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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