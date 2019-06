“أمن طرابلس”: هناك انفراجة في أزمة الوقود

المتوسط:

قام أعضاء الدعم المركزي بمديرية طرابلس، بجولة تفقدية للوقوف على سير العمل بمحطات الوقود بالعاصمة طرابلس، ولتوثيق الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للدعم المركزي في تأمين هذه المحطات، حيث لوحظ خلال هذه الجولة انفراجة لأزمة الوقود، وبأن اغلب المحطات تشتغل لتزويد المواطنين بالوقود.

وتثمن وزارة الداخلية الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للدعم المركزي والأجهزة الأمنية في تأمين المحطات لتقديم خدماتها للمواطنين.

