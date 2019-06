استمرار إرسال المساعدات لمدينة غات عبر جسر مطار معيتيقة الدولي

المتوسط:

وصلت إلى مطار غات الدولي، طائرة جسر المساعدات الجوي على متن الخطوط الإفريقية ضمن سلسلة من المساعدات لأهالي وسكان مدينة غات المتضررين من جراء السيول والفيضانات التي حلت بالمدينة خلال الأيام الماضية.

ويذكر بأن هذه القوافل والمساعدات تأتي ضمن تكليف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لوزارة الداخلية وبالتنسيق مع عدد من وزارات حكومة الوفاق والمنظمات الصحية والإنسانية للتقديم الدعم اللازم والمساعدات لأهلنا في مدينة غات ولرفع المعاناة عنهم.

