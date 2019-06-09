غدامس تختتم مناشطها الرمضانية باحتفال بهيج

أقيمت بمسرح فرقة القادوس بغدامس احتفالية معايدة وختام للمناشط المختلفة والتي أقيمت طيلة شهر رمضان المنصرم.

وأسدل الستار على التظاهرة الرمضانية الرياضية الثقافية التي أشرف عليها نادي الصمود الرياضي الثقافي الاجتماعي بالتعاون مع فوج كشاف غدامس وفرقة القادوس للفنون الشعبية على أنغام الموسيقى الشعبية ونفحات الموشحات والمالوف وبحضور المسؤولين واللاعبين القدامى والناشطين بالمجال الرياضي والثقافي بالمدينة.

وتخللت الاحتفالية عدة فقرات متنوعة منها الفقرات الموسيقية والرقصات التراثية بالإضافة إلى الأهازيج والأغاني الكشفية والألعاب والمسابقات الثقافية.

وتفاعل الحاضرون مع كل ما قدم بالاحتفالية والتي أعلن فيها رئيس نادي الصمود أن التظاهرة ستستمر طيلة العام بإقامة المسابقات والدوريات بمختلف الرياضات.

كما تم في الاحتفالية الإعلان عن انطلاق حملة الجسد الواحد التي تشرف عليها جمعية الهلال الأحمر فرع غدامس لدعم الأسر والأهالي المتضررين بمدينة غات.

وبحضور السيد خيضر مالك رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق تم تتويج الرياضيين المتحصلين على المراتب الأولى بمختلف الألعاب وكذلك تكريم كل الداعمين والمساهمين في نجاح هذه التظاهرة.

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