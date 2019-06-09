منفور: مدى الطائرات التركية المسيرة قصير ولهذا وضعت في مطار معيتيقة

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقوات المسلحة اللواء محمد منفور إنه بسماع خبر وصول الطائرات التركية المسيرة لغرض استخدامها في تعقب القوات المسلحة واستهدافها تم تشكيل فريق لمتابعة هذه الطائرات والبحث في العيوب التي من الممكن الاستفادة منها.

اللواء منفور أكد في مداخلة مع قناتنا أن هذه الطائرات وصلت إلى ليبيا في الرحلة التي نفذتها طائرة اليوشن ستة وسبعين والتي جلبتها من تركيا وحطت بها في مصراتة.

وأشار منفور إلى أن مدى هذه الطائرات التي جلبت من تركيا قصير وهو لايتعدى مئة وخمسين كيلومترا ولهذا السبب لم توضع في قاعدة مصراتة الجوية ووضعت في مطار معيتيقة.

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