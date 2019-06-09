تجدد قصف المليشيات على المدنيين في قصر بن غشير

العنوان_طرابلس

أعلن المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن تشكيلات مسلحة تابعة للوفاق قصفت بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة.

وأضاف المركز – في بيان- أن “أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي سارعت بفبركة الأخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتضليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين”.

يشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة دعا إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات في ضواحي العاصمة الليبية.

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