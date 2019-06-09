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سلامة يُشدد على ضرورة عودة العملية السياسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والسفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو على ضرورة العودة إلى العملية السياسية في ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين سلامة والسفير الإيطالي عُقد أمس السبت، بمقر البعثة الأممية في طرابلس.

وبحسب ما ذكرته البعثة، فقد ناقش سلامة وبوتشينو خلال اللقاء آخر التطورات في ليبيا وعلى الساحة الدولية.

وكان المبعوث الأممي قد طالب بهدنة إنسانية عاجلة لوقف لحرب الدائرة في ضواحي طرابلس خلال زيارة أجراها لمدرسة أبو ذر الغفاري التي تستقبل نازحين من جراء الاشتباكات المسلحة.

يُشار إلى أن عدد النازحين جراء الاشتباكات بلغ أكثر من 90 ألف شخص، بحسب آخر إحصائية أصدرتها مفوضية الأمم المُتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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