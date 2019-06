«لجنة أوروبية» تصل طرابلس للاطلاع على مجريات الأحداث

المتوسط:

وصلت مساء أمس، لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى إلى مدينة طرابلس لعقد مجموعة من اللقاءات الموسعة مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، وعمداء البلديات والأحزاب السياسية.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إلى أن اللجنة التي تزور طرابلس ستقوم بجولات ميدانية للاطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية وما تشهده من اشتباكات.

وتضم اللجنة عددا كبيرا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، ومراسلي القنوات ووسائل الإعلام الأوروبية.

