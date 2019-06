قريبًا.. عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لمدينة غات

المتوسط:

قام رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس مراد الشكري ومجلس إدارة الشركة القابضة، بإصدار تعليماتهما لتسخير كافة السبل والإمكانيات التي تساهم في عودة خدمات الإتصالات والإنترنت لمدينة غات، وذلك للمساهمة في تسهيل عمل فرق الإنقاض واللجان العاملة بالمنطقة والمكلفة من قبل الحكومة المؤقتة.

كما وجه رئيس الهيئة تعليماته بتكوين فريق عمل بإشراف مدير فرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية يوسف أحمد الصغير، برفقة مجموعة من المهندسين للوقف على عمل المكان، والعمل على متابعة الصيانة وإصلاح الأعطال الناجمة عن السيول، حيث يُواصل الفريق المشكل مع شركة هاتف ليبيا عمله، إذ تم إطلاعهم على حجم الضرر لكابل الألياف البصرية المتعرض للقطع جراء السيول.

