العريبي: الحكومة المؤقتة وضعت خطة للتعامل مع الأزمة الإنسانية والبيئية في مدينة غات

ليبيا – كشف المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي عن وجود خطة من مراحل عديدة وضعتها الحكومة من أجل التصدي للأزمة البيئية والإنسانية التي ضربت بأطنابها مدينة غات وأدت إلى تضرر السكان وتهدم البيوت بفعل السيول الجارفة والأمطار الغزيرة.

العريبي قال في تصريح لبرنامج “LIVE” والذي بث على قناة “218NEWS” أمس السبت إن الحكومة المؤقتة أقامت بالتنسيق والإشراف مع القيادة العامة للجيش الوطني جسراً جوياً من بنغازي إلى غات وكذلك جسراً برياً من سبها إلى غات من أجل إمداد المدينة وسكانها بقوافل غذائية وطبية تحوي سلعاً تموينية وأدوية.

وأوضح العريبي أن الحكومة المؤقتة تقوم بمتابعة دورية للحالة في غات كما أن لديها فريقاً للأزمة يعمل من قلب المدينة على توفير أماكن آمنة للمواطنين المتضررين.

ونفى المتحدث باسم الحكومة وجود أي تعاون أو تنسيق بين الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،قائلاً إن الأرقام التي أصدرها الرئاسي هي مجرد فقاعات إعلامية حيث لم يصل منها شيء إلى الآن.

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