التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة تتفقد الأوضاع بمستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ‎

بنغازي 09 يونيو 2019 (وال)- قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة المؤقتة، بزيارة لمستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ببلدية بنغازي.

هذا وأطلع الأستاذ نوري الفسي خلال جولته أمس السبت، رفقة عضو التفتيش بالإدارة محمد جلهوم، وموظف بمكتب التفتيش والمتابعة بنغازي محمد الشريف، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بالمختبر المرجعي محمد الفيتوري، على الأوضاع الصحية وسيّر الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين.

وقال الأستاذ نوري الفسي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الزيارة جاءت بناء على تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، لتفقد المرافق والمنشآت الطبية ببلدية بنغازي وماجاورها، لبحث آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لإستراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2019.

وأضاف الأستاذ نوري الفسي أن الهدف من الزيارات الفجائية، تفقد مدى جهورية الكاملة، ومتابعة القضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية، وتقييّم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام الإيواء وأقسام الإسعاف والطوارئ .

وتفقد الأستاذ نوري الفسيى خلال جولته أقسام : الطوارئ، الإشاعة، مخازن الأدوية، خدمات الإعاشة والتغذية، النظافة، وإجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية، والتي تأتي ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سيّر العمل، وتطوير نُظم الطوارئ والخدمات، ومدى توفر الاشتراطات الصحية والقانونية، بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي للوزارة.

وأوضح الأستاذ نوري الفسي أن الزيارة تمخّضت عنها تحديد حجم المشاكل التي سيتم بها إعداد تقارير شاملة لمعالي وزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ما يُؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل بالمرافق. (وال- بنغازي) ر ت

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