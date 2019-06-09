عميد بلدية سرت: سنتخذ إجراءات تصعيدية ضد الرئاسي إذا لم يعوض أصحاب المساكن المدمرة

ليبيا – لوح عميد بلدية سرت مختار المعداني بإجراءات تصعيدية ضد المجلس الرئاسي إذا لم يتخذ الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بتسييل تعويضات أصحاب المساكن التي دمرت جراء الحروب مع التنظيمات الإرهابية بالمدينة عام 2016.

المعداني أشار في تصريح خاص لـ”قناة ليبيا روحها الوطن” أمس السبت أنه عند مراجعته للمجلس الرئاسي حول موضوع التعويضات لم يجد أي إجابات شافية أو أسباباً مقنعة للتأخير في ظل استمرار معاناة نحو ثلاثة آلاف أسرة.

وقال عميد البلدية إن المجلس الرئاسي وحكومته لم يقدم أي مبالغ مالية لتلك الأسر التي وصفها بـ”المنكوبة” رغم وعوده وزياراته المتكررة ، مشيراً إلى أن كل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجود لدى المجلس الرئاسي ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ شهور.

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يشار إلى أن تصريحات المعداني تأتي بعد تنظيم أهالي مدينة سرت لوقفة إحتجاجية في حي الجيزة البحرية الذي دمر بالكامل جراء تمترس تنظيم داعش به خلال الاشتباكات مع مسلحي مصراتة عام 2016 ، وطالب اهالي المدنية الحكومات بضرورة تعويضهم في منازلهم التي اختفت بالكامل بسبب القصف والمعارك العنيفة التي دارت في مناطقهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية