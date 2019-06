«صحة الموقتة» تطلع على الأوضاع الصحية بمستشفي الأمراض الصدرية ببنغازي ‎

المتوسط:

أجري مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة صحة المؤقتة، نوري الفسي، برفقة عضو التفتيش بالإدارة محمد جلهوم، بزيارة ميدانية إلى مستشفي الكويفية للأمراض الصدرية بمدينة بنغازي للاطلاع على الأوضاع الصحية وسير الخدمات الصحية المقدمة للمرضي والمترددين وذلك بحضور محمد الشريف موظف بمكتب التفتيش والمتابعة بنغازي ومحمد الفيتوري مدير مكتب التفتيش والمتابعة المختبر المرجعي.

وأوضح الفسي، أن الزيارة جاءت «بناءً على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب لتفقد المرافق والمنشآت الطبية ببلدية بنغازي وماجاورها »، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًالاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2019.

وأشار مدير إدارة التفتيش والمتابعة، إلى أن الهدف من الزيارات الفجائية لتفقد حاله الجهوزية الكاملة والقضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية وتقييم الاداء الوظيفي للعاملين بأقسام الإيواء وأقسام

