بئر تطويري في حقل الراقوبة يضيف قدرة إنتاجية بمقدار 1102 برميل في اليوم

نجحت شركة سرت المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 بإجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) بحقل الراقوبه. وسيضيف البئر 1102 برميل في اليوم للإنتاج المحلي.

وأظهر الاختبار الذي تم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك ضغط في رأس البئر بمقدار 430 psiوحجم الخانق 32/64.

وقد تم حفر هذا البئر بطبقة مكمن (الواحة)، وذلك باستخدام سائل الحفر (CL-free) بالتعاون مع شركة الجوف.

وسوف تتم عمليه ربط البئر على خط الانتاج بعد تحرك الحفارة من الموقع. وجاء ذلك الإنجاز في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط المستمرة لتطوير عمليات الحفر والاختبار في قطاع النفط الليبي لزيادة الإنتاج والحفاظ عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية