الحرس البلدي اجدابيا يواصل دورياته التفتيشية

قامت دوريات فرع جهاز الحرس البلدي اجدابيا صباح اليوم السبت بجولات تفتيشية علي محال بيع الدواجن حيث تم ضبط كميات كبيرة من الدجاج غير صالح للاستهلاك الادمي وتصدر منه رائحة عفونة يباع داخل المحل حيث تم مصادرة تلك اللحوم والقبض علي العمالة الأجنبية من الجنسية المصرية الذين يقومون ببيع تلك اللحوم . وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

وكانت دوريات جهاز الحرس البلدى اجدابيا يوم الخميس قد قامت بالتفتيش على احدى المخابز العاملة داخل المدينة حيث تم ضبط مخالفات صحية عديدة منها عدم التزام بضوابط الصحة العامة ورغيف الخبز غير مطابق للمواصفات من حيث الوزن وجودة الرغيف حيث تم قفل المخبز واتخاذ الاجراءات وفق القانون .

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