المعارضة السودانية تعلن العصيان والسلطات تواجهها بالقوة

العنوان_الخرطوم

اطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في الخرطوم على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، في اليوم الأول من حملة وطنية “لعصيان مدني” دعا إليه قادة الاحتجاجات على المجلس العسكري الحاكم.

ودعا قادة الحركة الاحتجاجية إلى “عصيان مدني” اعتبارا من اليوم الأحد في التاسع من يونيو (حزيران)، وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين “العصيان المدني” اعتباراً من الأحد على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة “إعلان بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في تغريدة على تويتر “ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ، نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل”.

وأكد التجمع أن العصيان هو “فعل سلمي” قادر على “تركيع” أقوى “ترسانة أسلحة في العالم”.

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