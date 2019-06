المتوسط:

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آخر التطورات في ليبيا وعلى الساحة الدولية، كما شدد الطرفان على ضرورة العودة إلى العملية السياسية.

