المتوسط:

أفاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأنَّ الاستقرار في ليبيا من أولويات بلاده.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي يزور الرباط، أشار بوريطة، إلى أن الوضع في ليبيا أصبح معقدا للغاية، بسبب التدخلات الخارجية.

