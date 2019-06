«أمن تاجوراء» تواصل عملياتها لفرض الاستقرار في المدينة

المتوسط:

أفادت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء، بأنها تواصل عملياتها الأمنية بتعليمات مُباشرة من رئيس الفرع في استتباب الأمن وفرض القانون ومواجهة كل التحديات والأوضاع التي تمر بها العاصمة طرابلس الكبرى.

وأضافت الإدارة، أن رئيس الفرع يقوم بالإشراف المُباشر وبرفقته وحدة الدوريات والتمركزات الأمنية بالتمركز في مداخل ومخارج بلدية تاجوراء والإشارات الضوئية وتقاطعات الطُرق وتأمين الطريق الساحلي بالكامل والمداخل المؤدية للطرق الرئيسية وحماية المؤسسات الحيوية للدولة من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار وذلك بتكليف من وزير الداخلية المُفوض، وذلك لتأمين المّارة وتقديم المُساعدة للمواطنين ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها والتعامل مع المواقف الأمنية بحكمة وحزم ودقة دون تهاون أو تقصير وضبط أي مطلوبين للعدالة والقانون وتفتيش المركبات الآلية (السيارات).

