“بلدي مصراتة”: لم نتواصل مع حفتر

نفى المجلس البلدي مصراتة الأخبار المتداولة بشأن تواصل مجلس أعيان البلدية مع القيادة العامة للجيش الوطني في الرجمة.

وجاء نفي المجلس البلدي بمصراتة بعد انتشار واسع لأخبار تقول إن وفدا رسميا مكلّفا من المجلس البلدي أجرى زيارة غير معلنة إلى مقر القيادة العامة في الرجمة للتواصل مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بشأن وضع مصراتة خلال الفترة المقبلة في حال دخلت قوات الجيش الوطني إلى طرابلس.

وأكد بلدي مصراتة في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أي خطوة سيتخذها بشأن التطورات الأخيرة ستكون من خلال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

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