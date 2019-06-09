سلامة يزور مدرسة تؤوي مهاجرين نازحين في طرابلس

زار المبعوث الأممي، غسان سلامة، مدرسة أحمد بن شتوان، التي تستقبل مهاجرين نزحوا من مناطق القتال في مدينة طرابلس، للاطلاع على حاجاتهم، وعمل وكالات الأمم المتحدة في المدرسة.

وحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم، فقد أثنى سلامة على جهود خلية الأزمة، وبلدية طرابلس المركز، والهلال الأحمر في تقديم الدعم، حاثا جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية إعادة المهاجرين غير القانونيين طوعيا إلى بلادهم.

وقال سلامة، أود أن أشكر كرم الشعب الليبي الذي استقبل هؤلاء الإخوة في الإنسانية من بلدان أخرى، كما استقبل الليبيين أنفسهم واعتنى بهم، حسبما أفادت به البعثة.

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