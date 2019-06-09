جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأحد‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية اسطنبول 07:30 تأخير الى الساعة 23:00

البراق اسطنبول 09:40

الليبية تونس 10:30

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

الليبية جدة 16:00

البراق طرابلس 18:10

الافريقية تونس

الراحلة اسطنبول 21:15

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 08:40 المؤجلة عن مساء السبت

البراق اسطنبول 13:20

الافريقية اسطنبول 15:40 تأخير إلى الساعة 06:00 من صباح الاثنين

الليبية تونس 15:25

الراحلة تونس 18:45

ليبيا للطيران الاسكندرية 16:10

البراق. طرابلس 17:10 متوقع ان تكون الرحلة الساعة 19:10

الليبية جدة 23:30

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