قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد، خالد المحجوب، إنَّ هناك فارقا كبيرا في القدرات القتالية للقوات المسلحة المدربة تدريبا عاليًا والمنظمة والتي تضم في صفوفها قدرات علمية وكفاءات عسكرية، وبين الجماعات المسلحة الإرهابية.

ولفت المحجوب، إلى أنه بفعل ضربات القوات المسلحة في مواجهاتها مع الجماعات المسلحة أصبحت الأخيرة في حالة من الإنهاك والإعياء وفي طورها إلى الإنهيار.

