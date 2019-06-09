الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاحد أن درجات الحرارة مازالت مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا ، بينما تبقى معتدلة نسبيا على ساحل الخليج ومناطق الساحل الشرقى.

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الأتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30- 36)مْ على المناطق الساحليةوما بين (37-41) مْ على الدواخل ، وتسجل ارتفاع تدريجى وطفيف من يوم الغد على أغلب المناطق

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب.

الرياح : شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا بعد الظهر على أقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26 – 30)مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ومابين (34-37)مْ على جالو والجغبوب .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية والرياح شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 37- 42) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى مناطق جنوب الكفرة مع سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة الى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (37- 39).

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