تواصل أعمال اللحام لكابل غات رغم الأحوال الجوية السيئة

أصدر رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة مراد الشكري ومجلس إدارة الشركة القابضة تعليماتهما لتسخير كافة السبل والامكانيات والخدمات التي تساهم في ارجاع خدمات الاتصالات والانترنت لبلدية غات ومحيطها والمساهمة في تسهيل عمل فرق الانقاذ واللجان العاملة بالمنطقة والمكلفة من قبل الحكومة المؤقتة.

ووجه الشكري تعليماته بإرسال فريق عمل بإشراف مدير فرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية يوسف الصغير للوقوف على متابعة الصيانة واصلاح الاعطال الناجمة عن السيول.

وافاد المكتب الاعلامي بهيئة الاتصالات لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” أن العمل يجري على مدار الساعة وان الفريق المشكل يعمل مع شركة هاتف ليبيا على معالجة الضرر بكابل الالياف البصرية المتعرض للقطع جراء السيول، وان اعمال اللحام للأجزاء المقطوعة من الكابل قد بدأت منذ الامس، مشيرا إلى ان فرق العمل تواجه صعوبة جوية من رياح عاتية وامطار غزيرة.

واضاف المكتب الاعلامي انه من المتوقع عودة الاتصالات تدريجيا اليومالاحد لشبكتي ليبيانا والمدار وخدمات هاتف ليبيا وخدمات الانترنت من شركة ليبيا للاتصالات والتقنية إذا تمكن فريق العمل بشركة هاتف ليبيا من استكمال لحام كابل الاتصالات.

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