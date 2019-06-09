الأمن المركزي يعلن وصول مساعدات إنسانية إلى غات

أعلنت الفرقة الأمنية الأولى بقوة الدعم التابعة للأمن المركزي عن وصول مساعدات إنسانية ومواد إغاثة إلى مدينة غات المنكوبة، صباح اليوم الأحد.

ونوهت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «جهود الهلال الأحمر ومنظمة يونيسيف في هذا السياق أيضًا».

يذكر أن غات تتعرض إلى فيضانات منذ يونيو الجاري، وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 2500 شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في المدينة بسبب الأوضاع الصعبة بها.

وأعلنت عدة جهات في شرق وغرب البلاد إرسال مساعدات إنسانية إلى المدينة، التي تكبدت خسائر بشرية ومادية جراء هذه السيول غير المسبوقة.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت شحنة إغاثية لمطار غات الدولي قادمة من طرابلس تحمل مواد طبية مخصصة لمستشفى غات العام، وبعض التجهيزات الخاصة بشركة المياه والصرف الصحي غات.

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