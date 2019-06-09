اكتشف 10 معلومات عن اللواء محمد المنفور

1) هو اللواء طيار ركن محمد منفور المنفي قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني اللواء محمد المنفور

2) من مواليد طبرق في العام 1957 انضم للقوات المسلحة عام 1977

3) تحصل على الشهادة الأكاديمية العسكرية الجوية بيوغسلافيا عام 1981 وحصل على الترتيب الاول على دفعته

4) تحصل على دورة مدرب طيار على الطائرة بيوغسلافيا وكان ترتيبه الاول من بين 45 متدربا بينهم 30 يوغسلافيا

5) كما ان له عدة مهارات يجيد اللغة الإنجليزية والكرواتية اليوغسلافية والقراءة بها والترجمة الفورية الى جانب ان له مؤلفات عديدة في المجال

6) هو زميل بكلية كراتشي الحربية الجوية كراتشي باكستان وحاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية

7) خرج عن النظام في 2011 وتم تكليفه من المجلس الوطني الانتقالي بإدارة وتسيير المطار المدني بطبرق

8) تحصل على عدة دورات منها دورة أمراء أسراب ودورة ألوية جوية وآخر المهام التي كلف بها آمر عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى وهو قائد لعدة طائرات منها (ميج 21 – ميج 23 – والميراج 5) ولديه في رصيده أكثر من 2000 ساعة طيران حربي.

9) شارك المنفور في عدة جبهات قتالية كان أبرزها قيادته للقوات الجوية في السدرة إبان محاولة ميليشيات فجر ليبيا الاستيلاء على الهلال النفطي.

10) تم تعيينه في 2015 آمرا لقاعدة بنينا الجوية، وفي أغسطس 2018 تمت ترقية العميد محمد المنفور الى رتبة لواء.

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