«اتصالات» توضح أسباب استمرار انقطاع الخدمة في غات

أعلنت شركة اتصالات القابضة استكمال فرق الصيانة، صباح اليوم الأحد، أعمال اللحام لكابل الألياف البصرية بين مدينتي تهالة وغات، مع استمرار انقطاع حركة الاتصالات عن «غات».

وأوضحت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن الانقطاع يعود إلى مشكلة في الكهرباء بـ«العوينات»، مشيرة إلى تواصلها مع الشركة العامة للكهرباء لأجل التغلب على تلك المشكلة، واسترجاع حركة الاتصالات كما كانت.

يذكر أن مدينة غات تتعرض منذ 4 يونيو الماضي إلى طقس صعب وفيضانات، مما أسفر عن انجراف كابل الألياف البصرية الواصل إليها وانقطاع «الاتصالات» عن المدينة بشكل كامل.

كابلات تضررت جراء السيول في غات، 9 يونيو 2019 (شركة اتصالات القابضة)

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