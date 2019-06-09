الهلال الأحمر فرع إجدابيا يُشارك في عمليات الإجلاء ومساعدة المتضررين جرّاء السيول في غات

غات 09 يونيو 2019 (وال)- يُشارك فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا، في عمليات الإجلاء ومساعدة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت بلدية غات مؤخرًا.

هذا وجاء مشاركة فريق الطوارئ بتكليف من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بالتدخل والاستجابة وتلبية نداء الاستغاثة بمدينة غات وضواحيها، لمواجهة الفيضانات والسيول الناجمة عن الكارثة التي حلّت بالمدينة مساء يوم الأثنين الماضي.

وقد بدأ فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا في مهامه يوم الخميس، حيث تمثل في : تشكيل غرفة طوارئ مع الفروع : غات، أوباري، سبها، أجدابيا، والبدء في عمليات الإنقاذ والإخلاء بالتعاون مع هيأة السلامة الوطنية قسم الدفاع المدني، في الأحياء: البنت الليبية، الشركة الصينية، كسّر راسك.

كما شارك فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا في إسعاف الحالات المتضررة فالأحياء التي تمت فيها عمليات التدخل، وتنظيم جلسات دعم نفسي للمتطوعين بغرفة الطوارئ، والعمل مع الشركة العامة الكهرباء لإطفاء المحطات الموجودة داخل الأحياء المتضررة جرّاء السيول والفيضانات، لتخفيف من المعاناة والحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم. (وال- غات) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال